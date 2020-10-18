На Херсонщині кандидата в мери облили зеленкою

Поліцейські Херсонщини встановлюють осіб, які скоїли розбійний напад на квартиру кандидата у мери міста Берислав та облили його зеленкою.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє ГУ Нацполіції в області.

«Вчора близько 21:00 у квартиру одного з мешканців міста Берислав вдерлись 5 зловмисників та викрали ноутбук в одного з гостей господаря квартири. Поліція встановлює осіб зловмисників, розслідування перебуває на контролі у керівництва поліції області», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що господар квартири - кандидат у мери міста Берислав та кандидат в депутати облради. У його квартирі відбувалося засідання представників однієї з політичних партій. На ньому були присутні ще троє гостей, всі кандидати в депутати районних або міських рад. У цей час в незачинену квартиру зайшли 5 зловмисників у масках. Погрожуючи битою, один зі злочинців забрав у 49-річної гості ноутбук. Інший зловмисник облив всіх присутніх зеленкою, після чого невідомі залишили квартиру та зникли в невідомому напрямку.

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На місце події виїхала слідчо-оперативна група та керівництво Бериславського відділу поліції. Наразі поліцейські проводять першочергові слідчо-оперативні дії. Відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.187 «Розбій» Кримінального кодексу України.

Фото: Егор Устинов, Фейсбук