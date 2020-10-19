На Житомирщині бракує лікарів-інфекціоністів

У медичних закладах Житомирської області наразі не вистачає лікарів-інфекціоністів.

На цьому під час брифінгу наголосив в.о. начальника управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Сергій Березовський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У нас на сьогодні з великою напругою працюють реанімаційні відділення всіх лікарень, які визначені для лікування хворих на COVID-19. За нашими даними, лікарські бригади укомплектовані анестезіологами, реаніматологами, але бракує кваліфікованих інфекціоністів», - наголосив посадовець.

За його словами, всі лікарі, які працюють у стаціонарах і мають терапевтичний фах, пройшли навчання на рівні лікувальних закладів і, згідно з протоколом, надають допомогу як лікарі-інфекціоністи.

«Критичної ситуації браку кадрів поки що немає в наших закладах», - додав Березовський.

На Житомирщині коронавірус підтвердили у 545 медичних працівників, з яких 4 померли.

Завантаженість закладів охорони здоров’я першої хвилі наразі становить 41,1%. До прийому хворих на COVID-19 залучені 3 лікарні другої хвилі.

Загалом на Житомирщині підтверджено 10 069 випадків COVID-19, 5511 людей одужали, 171 померли.

Коронавірус підтверджено у 545 медичних працівників, з яких четверо померли.

«За нашими даними, на COVID-19 захворіли 545 медичних працівників. На жаль, маємо 4 летальні випадки», - зазначив Березовський.

За його словами, розслідування обласного управління Держпраці встановило, що один із 4 летальних випадків пов’язаний із виконанням професійних обов’язків і 2 – не пов’язані. Ще один випадок перебуває у процесі розслідування.

В області червоний рівень епіднебезпеки встановлений у місті Коростень, Коростенському, Лугинському, Любарському, Черняхівському, Чуднівському районах.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 19 жовтня в Україні загальна кількість інфікувань коронавірусом сягнула 303 638, з яких 4 766 за минулу добу.