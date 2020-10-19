Сутички і черги на узбіччі: на Миколаївщині водії відмовляються зважувати фури

Ситуація біля нового пункту габаритно-вагового контролю на Миколаївщині контрольована, частина вантажівок проходить ваговий контроль, інші – стоять на узбіччі в очікуванні.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням Фейсбук керівника Укртрансбезпеки Єгора Прокопчука.

«Щодо ситуації в Баштанці – ситуація умовно спокійна. Через новий пункт ГВК пройшло 174 вантажівки. Вночі (проти неділі - ред.) на ділянці чергував посилений наряд Національної поліції. Фури з явними порушеннями габаритно-вагових норм досі продовжують стояти на узбіччі ось такими купками вздовж 30 км. Водії відмовляються проходити зважування», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вночі проти неділі сталося декілька сутичок між водіями вантажівок та громадськими активістами, які приїхали під Баштанку. Але обійшлося без загострення.

На думку голови Укртрансбезпеки Єгора Прокопчука, дана ситуація – яскравий доказ того, як терміново треба змінювати законодавство. Тому він закликає депутатів якнайшвидше розглянути законопроєкт №3743, який вводить штрафи та відповідальність за відмову від проходження ГВК.

Як повідомлялося, 17 жовтня на відремонтованій ділянці дороги Н-11 у м. Новий Буг Миколаївської області встановлено додатковий пересувний пункт ГВК. Але перевізники відмовляються його проходити і створили штучний затор більш як із сотні вантажівок.

Фото: Єгор Прокопчук