Рада планує посилити відповідальність за порушення габаритно-вагового контролю

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №3743 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю".

Як передає Укрінформ, відповідне рішення підтримали 270 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що документом пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачається законодавчо закріпити можливість фіксації порушень, пов’язаних з відсутністю документів (дозволів) щодо узгодження умов та режимів перевезення в разі перевищення вагових або габаритних обмежень чи документу про внесення плати за проїзд великовагових (великогабаритних) транспортних засобів, в автоматичному режимі, та повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті щодо стягнення у судовому порядку плати за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, під час здійснення габаритно-вагового контролю.

Законопроєктом передбачається підвищення відповідальності автомобільних перевізників за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм.

Законопроектом також запроваджується відповідальність за відмову від габаритно-вагового контролю, яка передбачає, зокрема накладення штрафу у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 тис. грн) та за порушення, допущені при заповненні вантажовідправником товаро-транспортної накладної або інших передбачених законодавством документів на вантаж.

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Зокрема, запроваджується адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, зафіксовані за допомогою засобів фото і кінозйомки, відеозапису в тому числі зафіксовані в автоматичному режимі.

Змінами до Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачається встановлення відповідальності за невиконання водіями транспортних засобів, що здійснюють автомобільні перевезення пасажирів та/або вантажів вимог уповноважених посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті та його територіальних органів, про зупинку транспортного засобу.