На кордоні з Угорщиною застрягли понад 200 авто
Укрінформ
На українсько-угорському кордоні 18 жовтня утворилася черга із двох сотень автомобілів.
Про це повідомляє укрінформ з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09.00. ... Угорщина: “Тиса”- 15 "Дзвінкове" - 0 “Косино” - 0 "Лужанка" - 200 "Вилок" - 0", - йдеться у повідомленні.
На польському кордоні у пункті пропуску “Шегині” та "Краковець" перебувають по 15 автомобілів. В інших пунктах пропуску - без черг.
На словацькому, румунському та білоруському кордонах черг не фіксують.
Фото: ua-1.com