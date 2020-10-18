На кордоні з Угорщиною застрягли понад 200 авто

На українсько-угорському кордоні 18 жовтня утворилася черга із двох сотень автомобілів.

Про це повідомляє укрінформ з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09.00. ... Угорщина: “Тиса”- 15 "Дзвінкове" - 0 “Косино” - 0 "Лужанка" - 200 "Вилок" - 0", - йдеться у повідомленні.

На польському кордоні у пункті пропуску “Шегині” та "Краковець" перебувають по 15 автомобілів. В інших пунктах пропуску - без черг.

На словацькому, румунському та білоруському кордонах черг не фіксують.

Фото: ua-1.com