Суд над Штепою знову перенесли

Через погіршення епідеміологічної ситуації Орджонікідзевський райсуд Харкова переніс засідання у справі ексмера Слов'янська Нелі Штепи.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив телефоном Олександр Шадрін, адвокат Нелі Штепи, обвинуваченої у посяганні на територіальну цілісність України.

«Захист ще напередодні подав клопотання про перенесення засідання у справі Штепи у зв’язку з погіршенням епідеміологічної обстановки в Харкові, який має «червоний» статус», - зазначив Шадрін.

За його словами, наступне засідання суду у справі Штепи призначене на 11:00 29 жовтня.

«Даних щодо приїзду Штепи до Харкова немає», - додав адвокат.

Як повідомляв Укрінформ, 7 жовтня Орджонікідзевський райсуд Харкова переніс засідання у справі ексмера Слов'янська через зайнятість адвокатів в інших справах та відсутність судді, який перебував на лікарняному.

Слухання справи проти Штепи розпочалося у 2014 році. 5 червня 2019 року після десятого за рахунком відводу суддів був призначений новий, 11-й склад суддівської колегії.

У жовтні 2019-го справу почав розглядати Орджонікідзевський райсуд Харкова.

Штепу затримали 11 липня 2014 року. На суді вона казала, що закликала Путіна ввести війська до Слов'янська, оскільки терористи утримували її під прицілом автоматів, а в полоні її били.

Колишнього мера Слов'янська обвинувачують за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи) КК. Їй загрожує довічне ув'язнення.