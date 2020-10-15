На Буковині більшість шкіл вирішили почати канікули з 26 жовтня

У Чернівецькій області 74 школи почали канікули з 15 жовтня, а 256 шкіл вирішили відправити дітей на канікули лише з 26 жовтня.

Про це повідомляють у пресслужбі Чернівецької ОДА, передає Укрінформ.

"На Буковині у 74 закладах загальної середньої освіти із 15 жовтня розпочалися осінні канікули. 29 шкіл матимуть перерву у навчанні із 19 жовтня, 30 – із 22 жовтня. Найбільше закладів – 256 – вирішили відпочивати із 26 жовтня", - йдеться у повідомленні.

Триватимуть канікули до 30 жовтня.

Також в обласній адміністрації зазначили, що у закладах вищої та фахової передвищої освіти запровадили дистанційну форму навчання.

"У закладах професійної (професійно-технічної) освіти області індивідуальні практичні заняття, виробнича практика та виробниче навчання за необхідності відбуватимуться очно, із дотриманням усіх санітарно-гігієнічних та протиепідемічних вимог", - додали в ОДА.

Як повідомлялося раніше, аби запобігти стрімкому поширенню коронавірусу, Міністерство освіти і науки рекомендувало школам розпочати осінні канікули достроково – із 15 жовтня.