Харківщина просить МОЗ дозволити кисневу терапію вдома у пацієнтів

Харківська облдержадміністрація пропонує Мінохоронздоров’я змінити алгоритм надання меддопомоги хворим на коронавірус, а саме – дозволити проведення кисневої терапії та внутрішньовенної інфузії на дому.

Про це у виступі на сесії Харківської облради 15 жовтня розповів заступник голови Харківської ОДА Тарас Пастух, передає кореспондент Укрінформу.

Він зазначив, що на такі кроки штовхає катастрофічний брак лікарів, адже ліжок можна доставити багато, але кількість персоналу не збільшується. Тому до терапії на дому можна залучити сімейних лікарів.

«Шукаємо гроші для придбання концентраторів і апаратів ШВЛ. Найскладніше - інше. Місця можемо розгорнути, закупити концентратори. Завтра область отримає понад 37 мільйонів на проведення кисню. Але у нас не вистачає лікарів, які надають допомогу в реанімаціях. Лікарів критично не вистачає. Тому ми розробляємо новий алгоритм - створення мобільного парку обладнання, щоб лікарі первинної ланки надавали допомогу на дому - ставили крапельниці, кисневі концентратори. Таким чином ми зможемо в більшій кількості надавати допомогу на початковому етапі хвороби. Тоді людині не потрібна буде палата інтенсивної терапії, якщо вона буде на кисні вдома», - пояснив Пастух.

Читайте також: МОЗ просять дозволити Одеському припортовому постачати кисень до лікарень

Як повідомлялося, протягом останньої доби СOVID-19 підтвердили у 565 жителів Харкова. Усього по області зареєстровано 26911 лабораторно підтверджених випадків, з них 5677 хворих одужало, 437 — померло. Лікарні в Харкові заповнені хворими на коронавірус на 100%. Вільними залишаються лише місця, визначені для дітей і вагітних жінок. 9 жовтня голова ОДА заявив, що в регіоні додатково розгортають 320 ліжок для хворих на COVID-19, майже всі - у районних лікарнях. 12 жовтня в ОДА заявили, що готуватимуться до включення в роботу дві лікарні Укрзалізниці та офтальмологічний корпус обласної клінічної лікарні.

В Україні станом на 15 жовтня лабораторно підтверджено 281 239 випадків COVID-19, з них за добу – 5 062.