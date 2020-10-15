У Херсоні відкрили перший регіональний офіс євроінтеграції

У Херсоні відбулося відкриття першого в Україні регіонального офісу євроінтеграції.

Про це повідомляє віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у Твіттер, передає Укрінформ.

“Відкрили у Херсоні перший регіональний офіс євроінтеграції. Це гарний старт і приклад для децентралізації процесів інтеграції України до ЄС”, - зазначила Стефанішина.

Водночас віцепрем’єр поінформувала, що за прикладом Херсонщини ще кілька регіонів України відкриють подібні регіональні офіси.