У Миколаєві вшанували захисників України хвилиною мовчання

Громада Миколаєва хвилиною мовчання та квітами до меморіального комплексу “Струни пам’яті” вшанувала захисників України.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт Миколаївської міської ради.

«14 жовтня, у день святої Покрови Пресвятої Богородиці, в нашій державі відзначається День захисника України. Сьогодні в центрі міста лунав Гімн України, а представники громади Миколаєва прийшли до меморіального комплексу “Струни пам’яті”, аби вшанувати відважних та віддати данину пам'яті полеглим Героям. В урочистій тиші миколаївці поклали квіти до меморіалу та пам’ятного знака на честь героїв-ольшанців. Пам’ять загиблих героїв всіх часів вшанували хвилиною мовчання», - йдеться у повідомленні.

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич зазначив, що сьогодні свято всіх оборонців Української держави, незалежно від статі. Він побажав усім міцного духу та богатирського здоров’я.

Воїнів, які стоять на сторожі незалежності нашої держави, привітала і виконувач функцій і повноважень голови облдержадміністрації, заступник голови облдержадміністрації Тетяна Стахевич. Вона вручила кільком жителям Миколаївщини державні нагороди за високі трудові досягнення, відданість справі захисту Української держави та її народу, вагомий внесок у зміцнення демократичної, правової України

Орденом “За заслуги” ІІІ ступеня нагороджено Василя Павлова та Павла Пекура, членів громадської організації “Миколаївська обласна асоціація ветеранів Афганістану та АТО”; почесне звання “Заслужений донор України” присвоєно миколаївцю Віктору Шульгіну.

Священнослужителі Миколаївської єпархії Православної церкви України звершили молебен за здоров’я українських військовослужбовців.

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Учасники мітингу вшанували пам’ять молодих льотчиків та курсантів Університету повітряних сил імені Кожедуба, які загинули в трагічній авіакатастрофі наприкінці вересня. Серед загиблих - двоє жителів Миколаївщини - Андрій Померанцев та Володимир Олабін.

У Миколаєві вшанували захисників України хвилиною мовчання // Фото: mkrada.gov.ua

Як повідомлялося, щороку 14 жовтня відзначається День захисника України. Його святкують у день Покрови Пресвятої Богородиці та одночасно з Днем українського козацтва і Днем УПА.