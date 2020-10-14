У Миколаєві вшанували захисників України хвилиною мовчання

У Миколаєві вшанували захисників України хвилиною мовчання

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Укрінформ
Громада Миколаєва хвилиною мовчання та квітами до меморіального комплексу “Струни пам’яті” вшанувала захисників України.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт Миколаївської міської ради.

«14 жовтня, у день святої Покрови Пресвятої Богородиці, в нашій державі відзначається День захисника України. Сьогодні в центрі міста лунав Гімн України, а представники громади Миколаєва прийшли до меморіального комплексу “Струни пам’яті”, аби вшанувати відважних та віддати данину пам'яті полеглим Героям. В урочистій тиші миколаївці поклали квіти до меморіалу та пам’ятного знака на честь героїв-ольшанців. Пам’ять загиблих героїв всіх часів вшанували хвилиною мовчання», - йдеться у повідомленні.

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич зазначив, що сьогодні свято всіх оборонців Української держави, незалежно від статі. Він побажав усім міцного духу та богатирського здоров’я.

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Воїнів, які стоять на сторожі незалежності нашої держави, привітала і виконувач функцій і повноважень голови облдержадміністрації, заступник голови облдержадміністрації Тетяна Стахевич. Вона вручила кільком жителям Миколаївщини державні нагороди за високі трудові досягнення, відданість справі захисту Української держави та її народу, вагомий внесок у зміцнення демократичної, правової України

Орденом “За заслуги” ІІІ ступеня нагороджено Василя Павлова та Павла Пекура, членів громадської організації “Миколаївська обласна асоціація ветеранів Афганістану та АТО”; почесне звання “Заслужений донор України” присвоєно миколаївцю Віктору Шульгіну.

Священнослужителі Миколаївської єпархії Православної церкви України звершили молебен за здоров’я українських військовослужбовців.

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Учасники мітингу вшанували пам’ять молодих льотчиків та курсантів Університету повітряних сил імені Кожедуба, які загинули в трагічній авіакатастрофі наприкінці вересня. Серед загиблих - двоє жителів Миколаївщини - Андрій Померанцев та Володимир Олабін.

У Миколаєві вшанували захисників України хвилиною мовчання // Фото: mkrada.gov.ua

Як повідомлялося, щороку 14 жовтня відзначається День захисника України. Його святкують у день Покрови Пресвятої Богородиці та одночасно з Днем українського козацтва і Днем УПА.

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