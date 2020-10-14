В Бердянську відкрили пам'ятний знак воїнам, загиблим за цілісність України
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Укрінформ
В Бердянську з нагоди святкування Дня захисника України, Покрови Пресвятої Богородиці та Дня українського козацтва відбулося урочисте відкриття Пам’ятного знаку захисникам, загиблим за цілісність України.
Про це повідомляє пресслужба Запорізької ОДА, передає Укрінформ.
"Ініціаторами проєкту спорудження пам'ятника стали керівники волонтерського центру «Захист». Встановлення пам'ятного знаку відбулося за кошти місцевих підприємців, воїнів АТО, волонтерів, усіх небайдужих мешканців", - йдеться у повідомленні.
На знаку викарбувані імена воїнів Бердянська, які загинули за суверенітет України:
- майор Станіслав Карачевський,
- солдат Сергій Шерстньов,
- старший прапорщик Олег Семеновський,
- старший солдат Дмитро Чабанов,
- молодший сержант Віталій Піддубний,
- доброволець Володимир Зюзь,
- солдат Віктор Буряткін,
- полковник Володимир Довганюк,
- солдат Олег Щербань,
- старший сержант Юрій Коваль,
- військовий запасу, волонтер Віктор Нестеренко,
- прапорщик Юрій Журавльов,
- старший солдат Роман Чебнеєв.
Пам'ятний знак був освячений настоятелем Бердянського храму Пресвятої Богородиці ПЦУ Святославом Губаном.В Бердянську відкрили пам'ятний знак загиблим за цілісність України // Фото: пресслужба Запорізької ОДА