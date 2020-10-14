У День захисника України вулицями Львова пройшов піший Марш захисників.

Він розпочався спільною молитвою та хвилиною мовчання біля пам’ятника Степану Бандері, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми сьогодні вшановуємо пам'ять усіх Героїв, які загинули за волю та незалежність України. Вшановуємо їх пам'ять лампадками та молитвою», - зазначили організатори.

У День захисника України вулицями Львова пройшов Марш захисників / Фото: Маркіян Лисейко. Укрінформ

Опісля військові та їх родини, а також родичі загиблих виконали гімн України. До присутніх звернулася Валентина Матвіїв, мама львівського офіцера Тараса Матвіїва, який загинув на Донбасі в липні цього року. Жінка прочитала свій вірш присвячений синові, а також Тарасів білий вірш, написаний в Пісках.

Понад сотня людей пройшла ходою від пам’ятника Бандері до пам’ятника Шевченку на проспекті Свободи, де запланований концерт «Дякуємо захисникам».

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Львів’яни тримали в руках плакати з написами: «Дякуємо захисникам України», «Вони загинули не за те, щоб ви капітулювали», а також портрети полонених українців. Також вигукували: «Слава Україні – Героям Слава», «Слава нації – Смерть ворогам». Окрім синьо-жовтих, майоріли червоно-чорні прапори.

В Україні сьогодні, 14 жовтня, відзначається День захисника. Свято встановлено указом Президента від 14 жовтня 2014 року «з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України». При цьому було скасовано святкування Дня захисника вітчизни 23 лютого.