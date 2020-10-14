Столичні заходи у День захисника пройшли без порушень - поліція

На всіх локаціях в столиці, де проводилися заходи з нагоди Дня захисника України, жодних правопорушень не зафіксовано.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє поліція Києва в Фейсбук.

"На всіх локаціях, де відбувалися заходи, жодних правопорушень не зафіксовано. Перед початком їх проведення вибухотехніки і кінологи обстежили територію та у посиленому режимі несення служби забезпечували правопорядок", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поліцейські супроводжували рух колони під час ходи від парку імені Тараса Шевченка до Офісу Президента України.

"Безпеку громадян забезпечували працівники усіх структурних підрозділів, у тому числі поліція діалогу, кінологи і вибухотехніки, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, військовослужбовці Національної гвардії, завдяки чому заходи пройшли спокійно", - підкреслюється у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці й надалі продовжують забезпечувати охорону публічної безпеки та порядку на вулицях Києва.

Як повідомляв Укрінформ, поліція та Національна гвардія посилили заходи безпеки в столиці 14 жовтня у зв'язку з проведенням кількох масових акцій.

Читайте також: Учасники маршу УПА вимагають ухвалення закону про колаборантів

Зокрема, у Києві пройшов традиційний марш прaвих cил “Мaрш УПA – 2020” з нагоди Дня зaхисника Укрaїни, 78-ї річниці створення УПA та Дня кoзацтва. Марш стартував від пам'ятника Тарасу Шевченку, участь в ньому взяли близько 3000 осіб.