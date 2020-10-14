Єрмак радить дякувати захисникам України, як у США

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак порадив українцям запозичити американську традицію завжди при зустрічі казати людям у військовій формі "Дякую за вашу службу!".

Як передає Укрінформ, про це Єрмак написав у Фейсбуці з нагоди Дня захисника України.

Він зазначив, що найскладніше здолати ту армію, яка має міцний дух, а він завжди грунтується на традиціях та повазі усього суспільства до воїнів-захисників. На переконання керівника ОП, кожен український солдат, сержант та офіцер, кожен ветеран мають щодня відчувати подяку усього суспільства за їхній важкий та небезпечний труд. У цьому контексті він нагадав гарну американську традицію.

"У США перехожі, якщо бачать людину у військовій формі на вулиці, звертаються до нього зі словами: «Дякую за вашу службу!» Мирне життя та спокій українського народу, кожної родини, кожного з нас залежать від наших захисників. Тому якщо бачите на вулиці, у транспорті, на пошті або в магазині людину в однострої, просто скажіть йому: «Дякую за вашу службу!», - порадив Єрмак.

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Як повідомлялося, сьогодні, 14 жовтня, відзначається День захисника України. Свято встановлено указом Президента від 14 жовтня 2014 року з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України.