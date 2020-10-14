У Черкасах стався витік 100 тисяч тонн азотних добрив, поліція відкрила справу

У Черкасах напередодні внаслідок розгерметизації резервуару стався витік близько 100 тисяч тонн азотних добрив.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом забруднення земель, повідомляє Укрінформ з посиланням на поліцію Черкаської області.

"На вулиці Героїв Холодного Яру в Черкасах внаслідок розгерметизації резервуару об’ємом 5 тис. м3, в якому зберігалось близько 4 тис. м3 рідких азотних добрив "КАС-32" (карбідно-аміачна суміш) з масовою часткою азоту 32% стався витік суміші, що забруднило прилеглу територію в радіусі одного кілометра. За отриманими даними, з резервуара витекло близько 100 тисяч тонн суміші", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що о 19:20 13 жовтня витікання рідких азотних добрив було ліквідовано, опівночі роботи з ліквідації наслідків аварії завершилися. На місці події працювали черкаські рятувальники ДСНС та поліція.

За вказаним фактом слідчими Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.239 Кримінального кодексу України (забруднення або псування земель).

Фото Олександр Позняков