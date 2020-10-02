У Чернігові мешканці мікрорайону потерпають від викидів нелегального заводу

У Чернігові керівництво ливарного заводу, який три роки працює без дозволу на здійснення викидів, екоінспекція оштрафувала на 136 гривень, Держпродспоживслужба радять людям звернутися до поліції.

Про все це йшлося на пресконференції за участю представників ОСББ "Бостон" і Держпродспоживслужби, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Шум підприємства та запах його викидів відчуває не тільки наш будинок, який знаходиться за кількадесят метрів від його паркану, а й весь приватний сектор району Бобровиця", - повідомила голова ОСББ "Бостон" будинку №1 по 3-му провулку Кривоноса Тетяна Пінчук.

Жінка розповіла, що в її багатоповерхівці на 160 квартир мешкає майже 500 людей, з яких близько 100 - діти. Вперше гуркіт і запах нібито паленої пластмаси вони відчули ще в травні минулого року. Самотужки визначаючи джерело, люди встановили, що це — виробництво зареєстрованого у Вінниці ТОВ "Ливарний завод "Символ", який орендує корпус на території Чернігівського заводу радіоприладів (ПраТ "ЧеЗаРа"). На запрошення ОСББ керівник підприємства приїздив у двір будинку, пообіцяв за тиждень передзвонити, але й досі, зазначила Пінчук, нічого не змінилося. Після того чернігівці збирали підписи, звертались у різні інстанції, та все марно.

"Якість нашого життя погіршилася, ми навіть влітку змушені закривати вікна й балкони. Люди скаржаться на головний біль, гіркоту в роті від хімічних речовин, кажуть, що, перебуваючи у своїх квартирах, "одурівають" за день від шуму підприємства", - додала ще одна мешканка будинку Вікторія Сидорова.

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У цьому році члени ОСББ звернулися в обласну Держекоінспецію та міське управління Держпродспоживслужби (ДПСС). Перша влітку провела перевірку й відповіла, що викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ливарний завод здійснює без відповідного на це дозволу. Підприємству надано припис усунути порушення до 1 січня 2021 року, а керівника дільниці притягнуто до адміністративної відповідальності - оштрафовано на 136 грн. Щоправда, виробничий процес, який на таких заводах супроводжується шкідливими для здоров’я людини викидами (фенол, формальдегід, бензол та ін.) зупинено не було.

У місцевому підрозділі Держпродспоживслужби достатніх повноважень для захисту громадян немає. Як пояснили її представники, для перевірки заводу їм потрібен був дозвіл вищої київської інстанції, а для оформлення запиту на його отримання в них було недостатньо даних про ТОВ як юридичну особу. Тому служба доручила ливарному заводу самому звернутись в акредитовану державну лабораторію і власним коштом провести необхідні заміри шуму і викидів, що було зроблено.

"Ми були свідками тих замірів. Вони проводились, коли виробництво не працювало. У результаті Держпродспоживслужба надіслала нам відповідь, що всі показники — в нормі. На друге наше звернення відповіла, що розглядати його не буде, оскільки питання вже "вирішене по суті", - розповіла мешканка ОСББ Ольга Гриньова.

За її словами, в другому листі ДПСС порадила чернігівцям самим найняти лабораторію і провести заміри. Через безвихідь, мешканці ОСББ збираються зробити це власним коштом.

На пресконференції представники ДПСС апелювали до чинного законодавства.

"Ми живемо в правовій державі, працюємо виключно в правових рамках і ні вліво, ні вправо ходити не можемо. І не маємо підстав, як державний орган, не довіряти тим замірам" - наголосила начальниця Чернігівського міського управління ГУ ДПСС в області Валентина Мехед.

Вона пояснила, що українське законодавство у сфері захисту прав споживачів тільки-но підтягується до європейського. Всі його вчорашні норми скасували, а нових ще не прийняли. І тому, зазначила Мехед, така ситуація "не тільки у вас".

Після дискусії мешканців будинку та журналістів із представниками ДПСС, останні пообіцяли розглянути наступне звернення ОССБ знову ж "у рамках чинного законодавства". А ще порадили потерпілим звернутися до поліції.

"Якщо є загроза життю і здоров’ю громадян, є поліція, яка проводить розслідування і встановлює осіб, які здійснюють такі дії", - сказав заступник начальника управління - начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства міського управління ДПСС Павло Моргацький.

Насамкінець, члени ОСББ повідомили, що в черговому, днями відправленому зверненні в Держекоінспекцію, ДПСС та Муніципальну варту, просять їх провести спільну перевірку ливарного заводу. А пресконференцію провели, щоб надати розголосу цій справі. Адже вважають, що від шкідливих викидів підприємства такого профілю страждає екологія не тільки району Бобровиця та прилеглих територій, а й усього міста Чернігова.

Кореспонденту агентства вдалося поспілкуватися з власником ливарного заводу Дмитром Акішиним. Він повідомив, що в Чернігові підприємство працює вже три роки. Дозвіл на його викиди власник не оформляв, бо думав, що на його завод поширюються дозволи, які має "ЧеЗаРа". Та й обсяги виробництва на "Символі", зазначив він, зовсім малі й тут "нема за що переживати". Зараз же, після припису екоінспекції, процес оформлення потрібної документації розпочався. Хоча заяви людей про наявність шкідливих викидів зі стійким запахом Акішин сприймає з сумнівом.

"Якщо люди готові оплатити лабораторію, хай викликають коли буде запах, і нехай вона робить заміри. Будуть порушення - будемо усувати. Бо ми міряли двічі - і все було в нормі", - сказав власник.

Після розголосу, який надали проблемі мешканці ОСББ, на заводі все ж подбали про тишу. Знайшли інше технологічне рішення і буквально днями вимкнули градирню, яка гуділа вдень і ввечері.