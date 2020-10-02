У Чернігові мешканці мікрорайону потерпають від викидів нелегального заводу
Про все це йшлося на пресконференції за участю представників ОСББ "Бостон" і Держпродспоживслужби, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Шум підприємства та запах його викидів відчуває не тільки наш будинок, який знаходиться за кількадесят метрів від його паркану, а й весь приватний сектор району Бобровиця", - повідомила голова ОСББ "Бостон" будинку №1 по 3-му провулку Кривоноса Тетяна Пінчук.
Жінка розповіла, що в її багатоповерхівці на 160 квартир мешкає майже 500 людей, з яких близько 100 - діти. Вперше гуркіт і запах нібито паленої пластмаси вони відчули ще в травні минулого року. Самотужки визначаючи джерело, люди встановили, що це — виробництво зареєстрованого у Вінниці ТОВ "Ливарний завод "Символ", який орендує корпус на території Чернігівського заводу радіоприладів (ПраТ "ЧеЗаРа"). На запрошення ОСББ керівник підприємства приїздив у двір будинку, пообіцяв за тиждень передзвонити, але й досі, зазначила Пінчук, нічого не змінилося. Після того чернігівці збирали підписи, звертались у різні інстанції, та все марно.
"Якість нашого життя погіршилася, ми навіть влітку змушені закривати вікна й балкони. Люди скаржаться на головний біль, гіркоту в роті від хімічних речовин, кажуть, що, перебуваючи у своїх квартирах, "одурівають" за день від шуму підприємства", - додала ще одна мешканка будинку Вікторія Сидорова.
У цьому році члени ОСББ звернулися в обласну Держекоінспецію та міське управління Держпродспоживслужби (ДПСС). Перша влітку провела перевірку й відповіла, що викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ливарний завод здійснює без відповідного на це дозволу. Підприємству надано припис усунути порушення до 1 січня 2021 року, а керівника дільниці притягнуто до адміністративної відповідальності - оштрафовано на 136 грн. Щоправда, виробничий процес, який на таких заводах супроводжується шкідливими для здоров’я людини викидами (фенол, формальдегід, бензол та ін.) зупинено не було.
У місцевому підрозділі Держпродспоживслужби достатніх повноважень для захисту громадян немає. Як пояснили її представники, для перевірки заводу їм потрібен був дозвіл вищої київської інстанції, а для оформлення запиту на його отримання в них було недостатньо даних про ТОВ як юридичну особу. Тому служба доручила ливарному заводу самому звернутись в акредитовану державну лабораторію і власним коштом провести необхідні заміри шуму і викидів, що було зроблено.
"Ми були свідками тих замірів. Вони проводились, коли виробництво не працювало. У результаті Держпродспоживслужба надіслала нам відповідь, що всі показники — в нормі. На друге наше звернення відповіла, що розглядати його не буде, оскільки питання вже "вирішене по суті", - розповіла мешканка ОСББ Ольга Гриньова.
За її словами, в другому листі ДПСС порадила чернігівцям самим найняти лабораторію і провести заміри. Через безвихідь, мешканці ОСББ збираються зробити це власним коштом.
На пресконференції представники ДПСС апелювали до чинного законодавства.
"Ми живемо в правовій державі, працюємо виключно в правових рамках і ні вліво, ні вправо ходити не можемо. І не маємо підстав, як державний орган, не довіряти тим замірам" - наголосила начальниця Чернігівського міського управління ГУ ДПСС в області Валентина Мехед.
Вона пояснила, що українське законодавство у сфері захисту прав споживачів тільки-но підтягується до європейського. Всі його вчорашні норми скасували, а нових ще не прийняли. І тому, зазначила Мехед, така ситуація "не тільки у вас".
Після дискусії мешканців будинку та журналістів із представниками ДПСС, останні пообіцяли розглянути наступне звернення ОССБ знову ж "у рамках чинного законодавства". А ще порадили потерпілим звернутися до поліції.
"Якщо є загроза життю і здоров’ю громадян, є поліція, яка проводить розслідування і встановлює осіб, які здійснюють такі дії", - сказав заступник начальника управління - начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства міського управління ДПСС Павло Моргацький.
Насамкінець, члени ОСББ повідомили, що в черговому, днями відправленому зверненні в Держекоінспекцію, ДПСС та Муніципальну варту, просять їх провести спільну перевірку ливарного заводу. А пресконференцію провели, щоб надати розголосу цій справі. Адже вважають, що від шкідливих викидів підприємства такого профілю страждає екологія не тільки району Бобровиця та прилеглих територій, а й усього міста Чернігова.
Кореспонденту агентства вдалося поспілкуватися з власником ливарного заводу Дмитром Акішиним. Він повідомив, що в Чернігові підприємство працює вже три роки. Дозвіл на його викиди власник не оформляв, бо думав, що на його завод поширюються дозволи, які має "ЧеЗаРа". Та й обсяги виробництва на "Символі", зазначив він, зовсім малі й тут "нема за що переживати". Зараз же, після припису екоінспекції, процес оформлення потрібної документації розпочався. Хоча заяви людей про наявність шкідливих викидів зі стійким запахом Акішин сприймає з сумнівом.
"Якщо люди готові оплатити лабораторію, хай викликають коли буде запах, і нехай вона робить заміри. Будуть порушення - будемо усувати. Бо ми міряли двічі - і все було в нормі", - сказав власник.
Після розголосу, який надали проблемі мешканці ОСББ, на заводі все ж подбали про тишу. Знайшли інше технологічне рішення і буквально днями вимкнули градирню, яка гуділа вдень і ввечері.