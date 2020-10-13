Протест на шахті у Кривому Розі: під землею залишається 21 гірник

На шахті "Жовтнева" Криворізького залізорудного комбінату вже понад 40 діб на знак протесту проти низької оплати роботи та небезпечних умов праці під землею перебуває 21 гірник.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників, народний депутат Михайло Волинець у Фейсбуці.

"Шахта "Жовтнева". Ситуація стабільно критична. 21 гірник залишається під землею на знак протесту проти низької оплати роботи та при цьому безпрецедентно небезпечних умов праці. 41 доба у підземеллі”, - написав Волинець.

Як повідомляв Укрінформ, протести шахтарів у Кривому Розі розпочалися 3 вересня. Станом на ранок 8 вересня у підземному протесті брали участь 393 працівники шахт Криворізького залізорудного комбінату.

Державна служба з питань праці під час планової перевірки на виконання доручення Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля виявила на залізорудному комбінаті 190 порушень.

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Правління КЗРК заявило, що подає заяву до поліції щодо блокування виробничого процесу і майна підприємства страйкарями та розпочинає заходи з підготовки підприємства до тривалого простою.

Адміністрація КЗРК наполягає, що вимоги в частині підвищення зарплат на 10 та 25 відсотків наберуть чинності з моменту, коли на поверхню піднімуться всі страйкарі.

Увечері 25 вересня протестувальники шахт "Тернівська" та "Гвардійська" у повному складі піднялися на поверхню. 29 вересня на поверхню піднялися протестувальники шахти "Батьківщина".