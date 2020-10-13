Протест на шахті у Кривому Розі: під землею залишається 21 гірник
Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників, народний депутат Михайло Волинець у Фейсбуці.
"Шахта "Жовтнева". Ситуація стабільно критична. 21 гірник залишається під землею на знак протесту проти низької оплати роботи та при цьому безпрецедентно небезпечних умов праці. 41 доба у підземеллі”, - написав Волинець.
Як повідомляв Укрінформ, протести шахтарів у Кривому Розі розпочалися 3 вересня. Станом на ранок 8 вересня у підземному протесті брали участь 393 працівники шахт Криворізького залізорудного комбінату.
Державна служба з питань праці під час планової перевірки на виконання доручення Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля виявила на залізорудному комбінаті 190 порушень.
Правління КЗРК заявило, що подає заяву до поліції щодо блокування виробничого процесу і майна підприємства страйкарями та розпочинає заходи з підготовки підприємства до тривалого простою.
Адміністрація КЗРК наполягає, що вимоги в частині підвищення зарплат на 10 та 25 відсотків наберуть чинності з моменту, коли на поверхню піднімуться всі страйкарі.
Увечері 25 вересня протестувальники шахт "Тернівська" та "Гвардійська" у повному складі піднялися на поверхню. 29 вересня на поверхню піднялися протестувальники шахти "Батьківщина".