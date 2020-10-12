Кремінь - про інцидент в одеській гімназії: Це відповідь, якій мові насправді потрібен захист

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вимагає від Міністерства освіти і науки провести роз’яснювальну роботу з усіма навчальними закладами з приводу інциденту в гімназії №4 Одеси.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Фейсбуці.

«Звертаюся до Міністерства освіти і науки з вимогою провести відповідну роз’яснювальну роботу з усіма навчальними закладами, щоб попередити та не допустити подібних випадків утиску здобувачів освіти. Вважаю, що будь-які прояви дискримінації людини, в тому числі за мовною ознакою, мають бути покараними», - зазначив Кремінь.

Він нагадав, що вчителька гімназії №4 міста Одеса дозволила собі неприпустиму поведінку з дитиною через українську мову.

Кремінь наголосив, що «це відповідь на питання, яку насправді мову намагаються утискати та яка потребує державного захисту в Україні».

«Як Уповноважений із захисту державної мови, освітянин і батько, заявляю, що подібні вчителі, вихователі чи методисти, які все ще дозволяють собі так поводитися з дітьми, не мають жодного права обіймати такі посади. Нагадую, що відповідно до законів України «Про освіту» та «Про забезпечення функціонування української мови як державної» мовою навчального процесу є і буде українська», - зауважив Уповноважений із захисту державної мови.

Також він подякував департаменту освіти та науки Одеської міськради та директорові школи за оперативну реакцію – звільнення вчителя.

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Як повідомлялося, аудіозапис інциденту, що стався минулого тижня в гімназії №4 на вул. Болгарській, був опублікований Фейсбук-групою «Батьки SOS». Учениця, яка забула вдома альбом для малювання, сказала про це викладачці українською мовою.

За це викладач спочатку почала її лаяти, а згодом грубо відшпетила: «Бачите, що у нас коїться. Вона розмовляє українською мовою, так виходить, що вона вища за нас. Альбом не принесла, малюнки не принесла, а права качає. І мовою буде прикриватися тут мені ...», - сказала дівчинці викладач.

У своєму Фейсбуці директор міського департаменту освіти і науки Олена Буйневич поінформувала, що після скандального інциденту в гімназії №4, де викладач малювання влаштувала булінг школярці за відповідь на уроці українською мовою, директор навчального закладу звільнила працівницю.