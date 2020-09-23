В умовах гібридної війни питання мови є принципово важливим - Кремінь

Питання мови є принципово важливим в умовах гібридної війни.

Про це заявив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь під час зустрічі із міжнародними бізнес-асоціаціями, повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

"Сьогодні, в умовах гібридної війни, питання мови для нас є принципово важливим. Воно консолідує та об’єднує, адже українська мова не лише культурний, освітній чи гуманітарний фактор, а і фактор національної безпеки та оборони", - сказав Кремінь.

Він наголосив на важливості налагодження тісної співпраці та взаємної підтримки між представниками бізнесу та Секретаріатом уповноваженого із захисту державної мови. За його словами, соціально відповідальний бізнес – це той бізнес, який не лише інвестує в Україну, не тільки створює робочі місця, а й неухильно виконує українське законодавство.

"Моє завдання – захистити права громадян на отримання інформації українською мовою та допомогти бізнесу розібратися у мовному законодавстві, сприяти налагодженню співпраці з іншими органами влади щодо реалізації положень Закону України "Про функціонування української мови як державної", - сказав уповноважений.

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Як повідомлялося, 8 липня уряд призначив Тараса Кременя уповноваженим із захисту державної мови. На цій посаді він змінив Тетяну Монахову, яка звільнилась у квітні.

Посада мовного омбудсмена передбачена Законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної".