У Харкові активісти вимагали ухвалення закону на підтримку бранців Кремля

Ухвалення закону на підтримку полонених вимагали учасники Всеукраїнської акції "Нагадай про кожного", що відбулася ввечері у суботу на площі Свободи у центрі Харкова.

Коментар щодо акції кореспондентові Укрінформу на місці події надав її співорганізатор, лідер громадської організації "Світанок" Вадим Поздняков.

"На сьогодні 300 українських полонених утримуються в підвалах в окупованому Донбасі та Криму, а також в тюрмах Росії. Невідомо, коли їх обміняють чи іншим шляхом звільнять. Річ у тому, що в Україні немає закону на підтримку полонених, і будь-яка дія щодо їхнього звільнення базується на усних чи письмових перемовинах сторін. Тому ми звертаємось до центральної влади України та наполягаємо на прийнятті такого закону, який у правовій площині вирішить усі моменти щодо звільнення та підтримки полонених аж до їхньої реабілітації чи працевлаштування", - зазначив Поздняков.

У Харкові долучилися до всеукраїнської акції «Нагадай про кожного» / Фото: В'ячеслав Мадієвський. Укрінформ

В акції взяли участь понад 10 активістів. Вони тримали у руках прапори України та плакати з написами: "Свободу в'язням Кремля!", "Вимагаємо ухвалення закону про військові злочини", "В'язні Кремля, ви не забуті!". Учасники скандували: "Свободу полоненим!" та "Слава Україні!

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Біля волонтерського намету чергували поліцейські. Інцидентів не було.

Як повідомляв Укрінформ, акція "Нагадай про кожного" сьогодні, 10 жовтня, пройшла у багатьох містах України.