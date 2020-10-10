У Харкові активісти вимагали ухвалення закону на підтримку бранців Кремля
Коментар щодо акції кореспондентові Укрінформу на місці події надав її співорганізатор, лідер громадської організації "Світанок" Вадим Поздняков.
"На сьогодні 300 українських полонених утримуються в підвалах в окупованому Донбасі та Криму, а також в тюрмах Росії. Невідомо, коли їх обміняють чи іншим шляхом звільнять. Річ у тому, що в Україні немає закону на підтримку полонених, і будь-яка дія щодо їхнього звільнення базується на усних чи письмових перемовинах сторін. Тому ми звертаємось до центральної влади України та наполягаємо на прийнятті такого закону, який у правовій площині вирішить усі моменти щодо звільнення та підтримки полонених аж до їхньої реабілітації чи працевлаштування", - зазначив Поздняков.
У Харкові долучилися до всеукраїнської акції «Нагадай про кожного» / Фото: В'ячеслав Мадієвський. Укрінформ
В акції взяли участь понад 10 активістів. Вони тримали у руках прапори України та плакати з написами: "Свободу в'язням Кремля!", "Вимагаємо ухвалення закону про військові злочини", "В'язні Кремля, ви не забуті!". Учасники скандували: "Свободу полоненим!" та "Слава Україні!
Біля волонтерського намету чергували поліцейські. Інцидентів не було.
Як повідомляв Укрінформ, акція "Нагадай про кожного" сьогодні, 10 жовтня, пройшла у багатьох містах України.