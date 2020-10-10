У Херсоні на набережній сталася стрілянина, є поранений

У Херсоні на набережній парку «Слави» сталася стрілянина, поранили чоловіка.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє офіційний сайт ГУ Нацполіції в області.

«Вчора, 9 жовтня, близько 22:30 на спецлінію «102» надійшло повідомлення, що на набережній парку «Слави» виявлений чоловік у закривавленому одягу. Також заявник повідомив, що причетним до скоєння злочину може бути чоловік, який пересувається автомобілем іноземного виробництва з реєстраційними номерами однієї з європейських країн», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що о 22:35 на території міста був введений спеціальний план «Перехоплення».

Поліцейські з’ясували, що потерпілим є 35-річний житель обласного центру. Попередньо встановлено, що чоловікові були завдані кілька вогнепальних поранень з невстановленої зброї. Тож о 23:10 на території Херсона та прилеглих до міста районів була введена в дію поліцейська операція «Сирена».

Наразі проводяться слідчо-розшукові заходи по встановленню причетного до замаху на вбивство. Слідчим управлінням обласного главку поліції відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.15, ч.1 ст.Ф115 Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини події.

Фото: Національна поліція