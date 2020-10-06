Поліція затримала батька хлопчика, тіло якого знайшли на місці пожежі — підозрюють вбивство

Слідчі столичної поліції затримали чоловіка за підозрою у вбивстві власної дитини. Попередньо встановлено, що чоловік завдав декілька поранень хлопчику, після чого підпалив ліжко, де був його син.

Як повідомляє Укрінформ, про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

«Зловмисник спричинив кілька ножових поранень, а далі підпалив ліжко, на якому хлопчик лежав. За скоєне затриманому загрожує довічне позбавлення волі», - йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що 5 жовтня близько 20:40 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про пожежу у квартирі на проспекті Правди.

На виклик виїжджали слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, лікарі та рятувальники.

Правоохоронці не змогли одразу потрапити всередину, оскільки власник зачинився у квартирі та відмовлявся відчиняти двері. А коли рятувальники зрізали двері, зайшли у квартиру та загасили вогонь, під час огляду приміщення в одній із кімнат поліцейські виявили обгоріле тіло малолітньої дитини зі слідами насильницької смерті.

Для встановлення остаточної причини смерті тіло хлопчика направлено на проведення судово-медичної експертизи.

Попередньо встановлено, що чоловік ножем завдав декілька поранень хлопчику, після чого підпалив ліжко в якому була дитина. Зловмисника затримали у порядку ст. 208 КПКУ; він – місцевий мешканець, 1984 року народження, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

Розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини) ККУ.

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Уточнюється, що найближчим часом затриманому буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину, за який передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

У рамках досудового розслідування будуть встановлені усі обставини події, а після отримання висновків експертів можлива додаткова правова кваліфікація.

Як повідомлялося, у Києві знайшли тіло дитини у квартирі, де сталася пожежа, відкрито кримінальну справу.

Фото: Національна поліція