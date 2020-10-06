Поліція розслідує обставини загибелі дитини під час пожежі в Подільському районі

Столична поліція встановлює обставини смерті малолітньої дитини в Подільському районі Києва.

Про це інформує відділ комунікації поліції Києва, передає Укрінформ.

«Інформація про пожежу у квартирі надійшла до столичної поліції о 20:40. За викликом негайно виїхали наряди поліції, рятувальники та медики. Після гасіння пожежі у квартирі виявили тіло дитини», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що у помешканні перебував 35-річний батько загиблого хлопчика, який неадекватно себе поводив і відмовлявся відчиняти двері рятувальникам та правоохоронцям. Чоловіка затримали, наразі з ним проводяться слідчі дії.

Зібрані відомості за цим фактом внесені до ЄРДР. Слідчий відділ Подільського управління столичної поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу. У рамках досудового розслідування поліцейські з’ясовують усі обставини події.

За даними порталу «Київ оперативний», батько підпалив ліжко з дитиною.

«35-річний батько забрав дитину в гості. Мама прийшла забирати 6-річного хлопчика, батько її не пустив до квартири. Він запустив чадного газу в квартиру та підпалив ліжко дитини», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, на Херсонщині матір підозрюють у вбивстві 4-річного сина – тіло дитини знайшли у Північно-Кримському каналі.