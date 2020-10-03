У Рені на вулиці відкрили стрілянину, поранений чоловік

У Рені на вулиці відкрили стрілянину, поранений чоловік

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Укрінформ
У місті Рені Одеської області просто на вулиці обстріляли місцевого жителя, чоловіка госпіталізовано.

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає Укрінформ.

"Внаслідок події вогнепальне поранення дістав 50-річний місцевий мешканець. Наразі він госпіталізований", - поінформували у відомстві.

Як зазначається, інцидент стався 2 жовтня ввечері. Про пораненого чоловіка до поліції повідомили лікарі "швидкої".

Попередньо встановлено, що на вулиці невідомий з невстановленої зброї завдав вогнепальних поранень потерпілому.

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Особа зловмисника встановлюється, правоохоронці вживають заходів для його затримання.

Для координації роботи місцевих правоохоронців до Рені виїхало керівництво Головного управління Нацполіції в Одеській області.

За цим фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.15 та ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство).

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