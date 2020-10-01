У США обстріляли похоронну процесію, семеро поранених

В американському місті Мілвокі, штат Вісконсин, семеро людей дістали поранення внаслідок обстрілу похоронної процесії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє місцева газета Milwaukee Journal Sentinel.

За даними місцевої поліції, у середу після обіду невідомий чоловік зупинив автомобіль біля похоронної процесії, в якій було близько сотні людей, і відкрив вогонь з автомобіля.

У результаті нападу дістали поранення три жінки і четверо чоловіків. Всіх постраждалих госпіталізовано, їхній стан задовільний.

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Наразі поліція розшукує зловмисника.

Зазначається, що інцидент стався біля похоронного бюро, де люди прощалися з 26-річним Брекстоном Тейлором. Його застрелили 17 вересня, однак поліція досі не розкрила злочин.

Фото з сайту jsonline.com