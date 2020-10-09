На Львівщині прикордонники знайшли понад 6000 пляшок горілки у тюках сіна
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Укрінформ
Прикордонники Львівського загону за 500 м до лінії держрубежу зупинили вантажівку Iveco. У ній під тюками із сіном правоохоронці виявили 287 ящиків (5740 пляшок) горілки з підробленими акцизними марками.
Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні ДПСУ.
Прикордонники направили до ДФС повідомлення за ознаками злочину, передбаченого ст. 204 ККУ «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів».
Транспортний засіб арештували та доставили у Львів представники Нацполіції.
Сигарети передані співробітникам Держмитслужби.
Заходи зі встановлення осіб, причетних до організації незаконного переміщення цигарок через кордон, тривають.