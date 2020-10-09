На Львівщині прикордонники знайшли понад 6000 пляшок горілки у тюках сіна

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

Прикордонники направили до ДФС повідомлення за ознаками злочину, передбаченого ст. 204 ККУ «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів».

Також уночі прикордонники Луцького загону, оглядаючи вантажний потяг, що прямував до Польщі через залізничний пункт пропуску «Володимир-Волинський», виявили тютюнові вироби - майже 1300 пачок цигарок з українськими акцизними марками були ретельно приховані серед листового металу, який знаходився в одному з напіввагонів.

Серед сигарет прикордонники виявили GPS-трекер, який порушники використовували для відстеження руху контрабандного товару та швидкого його виявлення з-поміж вагонів.