У львівській податковій виявили хабарників, СБУ прийшла з обшуками

СБУ викрила на корупції групу посадовців Головного управління Державної податкової Служби у Львівській області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє управління СБУ у Львівській області у Фейсбуці.

«За даними досудового слідства, кілька інспекторів відділу контролю за обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів систематично вимагали гроші від місцевих приватних підприємців. За різні суми неправомірної вигоди вони не вживали заходів правового реагування на виявлені порушення виробничого процесу та правил реалізації підакцизних товарів. Затримали посадовців відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання 700 доларів США чергового хабара», - йдеться в повідомленні.

Наразі у приміщенні ГУ ДПС у Львівській області відбуваються обшуки.

Розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та інших осіб, можливо причетних до корупційної діяльності.

Викриття зловмисників проводилось спільно зі слідчими Територіального управління ДБР, розташованим у м. Львів, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури та за сприяння Управління запобігання та виявлення корупції ДПС у Львівській області.

Фото: СБУ