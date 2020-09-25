Посада в НАБУ за $10 тисяч: експрокурору-хабарнику дали два роки в’язниці

Вищий антикорупційний суд засудив до двох років позбавлення волі колишнього прокурора Генпрокуратури, який пропонував хабар за посаду в Національному антикорупційному бюро.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба САП.

Зазначається, що 25 вересня колегія суддів ВАКС, розглянувши матеріали кримінального провадження, визнала колишнього прокурора винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України (пропозиція службовій особі надати їй неправомірну вигоду за вчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує таку вигоду, дій з використанням службового становища). За вироком суду його засуджено до 2 років позбавлення волі.

Вирок набуває законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо не буде внесено апеляційної скарги.

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Колишній прокурор ГПУ звинувачувався у тому, що пропонував 10 тис. дол. неправомірної вигоди членам Конкурсної комісії Національного антикорупційного бюро України за позитивне вирішення питання щодо працевлаштування на посаду керівника/заступника керівника підрозділу детективів НАБУ.