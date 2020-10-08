В Одесі до громадської приймальні депутата Скорика прийшли з обшуком

Співробітники СБУ та Національного антикорупційного агентства України здійснюють 8 жовтня обшуки в будинку №26 на вулиці Великій Арнаутській в Одесі, де розміщується громадська приймальня кандидата на посаду міського голови Миколи Скорика.

Підстави для проведення слідчих дій ані сам Скорик, ані правоохоронці не називають, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ніяких коментарів", - сказав один зі співробітників СБУ, які з самого ранку заблокували вхід до приміщення і не допускають до громадської приймальні журналістів.

Речник Одеського облуправління СБУ Ганна Шевчук теж не назвала причин обшуку: "Поки що про обшук не знаю". А в пресслужбі НАБУ пообіцяли кореспонденту Укрінформу з'ясувати, які підстави для здійснення слідчих дій у приймальні Скорика мають детективи.

"Через годину зможемо про це поінформувати", - додали у пресслужбі.

Як повідомлялося, Скорика висунула кандидатом на посаду Одеського міського голови обласна організація партії "Опозиційна платформа - За життя". Крім нього, на цю посаду балотуються ще 22 претенденти. Микола Скорик є депутатом Верховної Ради IX скликання від фракції "Опозиційна платформа - За життя".

Фото: timer-odessa.net