Чехи збудують у Франківську сміттєпереробний завод

В Івано-Франківську чеська компанія погодилась звести сміттєпереробний завод.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків під час ефіру на радіо «Західний полюс».

«Відразу після ефіру я підписую меморандум з чеською компанією, яка погодилась будувати нам сміттєпереробний завод», - повідомив Марцінків.

Він зауважив, що востаннє в Україні сміттєпереробний завод будували в 1986 році й далі розмов ця справа досі не зрушила з місця

«Місто вже має сортувальну лінію, фільтропровід та біогазову установку і нам дуже важливо, щоб на Франківському полігоні у селі Рибне був сміттєпереробний завод», - наголосив мер.

Він зазначив, що після місцевих виборів площа Івано-Франківська зросте у 6,5 разів через приєднання до міста багатьох населених пунктів, а тому об’єднаній громаді вкрай потрібно оновити муніципальну команду для того, щоб посилити її економічний блок.

«Нас очікує економічна стратегія, програма до 2030 року», - додав Марцінків.

За його словами, ця програма має розв’язати проблеми з транспортним колапсом, який існує в місті, та збільшити кількість інвестиційних зон.

Площа Івано-Франківська наразі складає 37 кв. км. З липня 2009 року в Івано-Франківську працює КП «Полігон ТПВ», основним видом діяльності якого є захоронення твердих побутових відходів та експлуатація полігону в районі селі Рибне Тисменицького району.