На Луганщині ліквідували дев'ять осередків лісових пожеж із десяти

Станом на 7 год. 8 жовтня, з 10 основних осередків пожеж лісових масивів, очерету та сухої рослинності, 9 осередків ліквідовано.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.

“Продовжується гасіння 1 осередку (осередок № 1) поблизу населених пунктів Смолянинове, Боровеньки, Пурдівка та Гаврилівка. Загальна площа осередку – 4 тис. 640 га. Ліквідовано – 4 тис. 490 га, залишається – 150 га (локалізовано)”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за попередніми оцінками орієнтовна загальна площа, пройдена вогнем, становить понад 20 тис. га.

Авіацією ДСНС 7 жовтня здійснено 29 скидів, 58 тонн води (з початку гасіння 617 скидів, 1 тис. 964 тонни води).

Інформація щодо знищення і пошкодження житлових будинків та об’єктів інфраструктури уточнюється місцевими органами влади.

Для гасіння залучено 1 тис. 130 людей та 274 одиниці техніки, з них від ДСНС 363 осіб та 82 од. техніки, у тому числі 2 вертольоти МІ-8.

Роботи тривають у цілодобовому режимі. Координацію дій сил на місці пожежі здійснює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Як повідомлялося, на території Луганської області 30 вересня було зафіксовано 146 пожеж у природних екосистемах, які внаслідок ураганного вітру швидко поширилися на значну площу.

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Під час ліквідації лісових пожеж виявлено тіла 11 людей, троє з яких загинули внаслідок отруєння продуктами горіння, одна особа – від опіків, троє – внаслідок серцевих нападів. Причина загибелі ще чотирьох встановлюється.

Постраждало 19 осіб (у тому числі 3 співробітники ДСНС). З населених пунктів евакуйовано 150 осіб.

За фактом пожеж відкрито 11 кримінальних проваджень. Слідство розглядає чотири основні версії: через обстріли окупантів з непідконтрольної території області, умисний підпал, самозаймання трави та лісу внаслідок погодних умов, необережне поводження з вогнем.