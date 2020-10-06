На Луганщині збирають кошти, аби купити нове житло постраждалим від пожеж

На Луганщині триває збір добровільної фінансової допомоги, яку планують витратити на купівлю житла взамін згорілого найбільш вразливим верствам населення - багатодітним родинам, людям з інвалідністю.

Як передає Укрінформ, про це голова Луганської обласної держадміністрації Сергій Гайдай розповів у відеозверненні у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

За його словами, на сьогодні зібрано близько 2 млн грн. Свою добову зарплатню у фонд допомоги постраждалим переказали працівники обласної держадміністрації, до них долучилися співробітники Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації та газового господарства. Збір добровільної фінансової допомоги триватиме до 20 жовтня.

"Вже складається перелік родин, які терміново, першочергово потребують житла: багатодітні родини, люди з інвалідністю, які не мають можливості довгий час перебувати у сусідів чи в родичів. Їм у першу чергу купимо квартири або будинки", - зазначив керівник обладміністрації.

Роздавати ж людям фінансову допомогу по 1-1,5 тис. грн Гайдай вважає недоцільним.

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Стосовно пошкодженої інфраструктури голова ОДА поінформував, що у багатьох населених пунктах газо- і електропостачання вже відновлені. Але в тих пунктах, де полум'я просто знищило газопровід, відновлювальні роботи затягнуться на день-два. Електрики відновлюють свої підстанції, свою мережу.

За словами Гайдая, постраждалим від пожеж не доведеться сплачувати додаткових коштів за ці роботи.

"Ми проговорили і з електриками, і з керівництвом нашого постачальника газу: не будуть додаткових грошей брати з людей і не будуть робити їм додаткові нарахування. Зараз домовляємося, щоб людям майже в усіх випадках безкоштовно робили підключення", - наголосив Гайдай.

Також він зазначив, що станом на ранок 6 жовтня працівниками обладміністрації і ДСНС вже обліковано 95% пошкоджених вогнем будинків та постраждалих людей. До кінця сьогоднішнього дня повинен бути складений повний перелік, який передадуть у центральні органи влади.

"Я вже вчора спілкувався з Кабміном, з Мінрегіонбудом. Сьогодні буде комісія в Києві, а ввечері ми всі документи будемо їм подавати, щоб на цьому або на початку наступного тижня було прийняте рішення і виділені кошти. Тож ті люди, у яких все в порядку з документами, дуже швидко отримають компенсацію", - зауважив очільник ОДА.

Крім того, з начальником обласної податкової обговорена необхідність оперативно викреслювати з реєстрів будинки, повністю знищені полум'ям, щоб людям не нараховували податки.

Ще одним важливим завданням голова Луганської адміністрації назвав відновлення лісів. Якщо цим не зайнятися просто зараз, вважає Гайдай, на Луганщині залишиться "просто піщана пустеля". По допомогу в розробці проєкту відновлення лісів, а також по фінансову і технічну підтримку він планує звернутися і до іноземних дипломатів, зокрема послів Канади, Німеччини, Польщі.

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Як повідомляв Укрінформ, на території Луганської області 30 вересня було зафіксовано 146 пожеж у природних екосистемах, які внаслідок ураганного вітру швидко поширилися на значну площу.

Під час ліквідації лісових пожеж виявлено тіла 11 осіб, троє з яких загинули внаслідок отруєння продуктами горіння, одна особа – від опіків, троє – внаслідок серцевих нападів. Причина загибелі ще чотирьох встановлюється.

Постраждали 19 осіб (у тому числі 3 співробітники ДСНС). З населених пунктів евакуйовано 150 осіб.

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За фактом пожеж відкрито 11 кримінальних проваджень. Слідство розглядає чотири основні версії: через обстріли окупантів з непідконтрольної території області, умисний підпал, самозаймання трави та лісу внаслідок погодних умов, необережне поводження з вогнем.

Станом на ранок 6 жовтня із 10 основних осередків пожеж лісових масивів, очерету та сухої рослинності ліквідовано 8 осередків, ще 2 осередки локалізовано.