У Миколаєві попрощалися із двома загиблими у катастрофі Ан-26 курсантами

У Миколаєві 7 жовтня віддали останню шану загиблим в авіакатастрофі під Харковом двом курсантам з Миколаївщини.

Труни з тілами Андрія Померанцева та Володимира Олабіна стоять біля меморіалу героям-ольшанцям у центрі міста. Сюди підходять небайдужі мешканці міста та представники влади і кладуть квіти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Присутні вшанували пам'ять хлопців хвилиною мовчання.

Андрію Померанцеву було 26 років. Він курсант Харківського університету повітряних сил ім. Івана Кожедуба. У Миколаєві Андрій закінчив школу №40 і навчався в Миколаївському коледжі транспортної інфраструктури.

Володимиру Олабіну - 21 рік, він син депутата Миколаївської обласної ради Вадима Олабіна, курсант 151 навчальної групи льотного факультету ХНУВС ім. Івана Кожедуба.

Після церемонії прощання загиблих поховають на одному з місцевих цвинтарів.

7 жовтня в Миколаївській області оголошено Днем жалоби.

Цього дня на всій території області приспущено державні прапори на будинках і спорудах органів державної влади та місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.

Керівникам підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності рекомендовано скасувати проведення концертно-розважальних заходів. Телерадіокомпаніям запропоновано внести зміни до теле- і радіопередач.

Як повідомлялось, 25 вересня поблизу міста Чугуїв Харківської області під час навчально-тренувального польоту розбився військовий літак Ан-26. На борту були члени екіпажу, курсанти та офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ імені Кожедуба - всього 27 осіб, вижив у цій жахливій авіакатастрофі лише один курсант.

Фото: suspilne.media