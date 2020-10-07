На Вінниччині поховають двох курсантів, які загинули в катастрофі Ан-26

На Вінниччині у середу проведуть в останню путь двох курсантів, загиблих в аварії військового Ан-26 під Чугуєвом, - Максима Хом’ячука та Романа Корчовського.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у департаменті інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

«Вчора тіла Максима Хом’ячука та Романа Корчовського, які загинули в авіакатастрофі під Чугуєвом, доправили з Харкова у Вінницю. Вчора ввечері відбулася церемонія прощання з ними на військовому аеродромі Гавришівка. Сьогодні ж хлопців поховають на малій Батьківщині, - Максима у смт. Крижопіль, а Романа - у селі Новоживотів Оратівського району», - повідомили у департаменті.

У відомстві зазначили, що на знак пошанування загиблих курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені І. Кожедуба 7 жовтня на території Крижопільського та Оратівського районів оголошено днем жалоби.

Прощальні церемонії із загиблими в авіакатастрофі під Чугуєвом курсантами відбудуться у Крижополі та Новоживотові Оратівського району о 12.00.

Як повідомлялось, 25 вересня поблизу міста Чугуїв Харківської області під час навчально-тренувального польоту розбився військовий літак Ан-26. На борту були члени екіпажу, курсанти та офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ імені Кожедуба - всього 27 осіб, вижив у цій жахливій авіакатастрофі лише один курсант.