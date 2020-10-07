СБУ затримала в Одесі наркодилерів, які через інтернет збували психотропи по всій Україні

В Одесі співробітники Служби безпеки України блокували діяльність угруповання наркодилерів, які через інтернет збували заборонені речовини клієнтам по всій країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідства, до складу групи входило шестеро місцевих жителів. Наркотики ділки закуповували в оптових постачальників і перепродували через власний сайт та закриті групи в одному з месенджерів. «Товар» замовникам доставляли кур`єри, а на території регіону наркотики збували через «закладки». Оплата за психотропи надходила на банківські картки фігурантів.

СБУ викрила в Одесі угруповання наркодилерів / Фото: ssu.gov.ua

За оперативною інформацією, щомісяця зловмисники продавали амфетаміну та екстазі більш як на мільйон гривень за розцінками чорного ринку.

Зазначається, що під час обшуків за місцями проживання учасників групи правоохоронці вилучили комп`ютери і мобільні телефони із даними про наркотрафік, банківські картки та інші докази протиправної діяльності. У помешканні організатора виявлено амфетамін, канабіс та екстезі, які направлені на експертизу.

Організатору угруповання повідомлено про підозру у вчиненні злочину, пов’язаного з незаконним обігом наркотичних засобів та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Заходи із протидії наркоторгівлі проводились під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області.