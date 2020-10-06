Збитки від буревію на Херсонщині попередньо оцінили у 20 мільйонів

Збитки від буревію, що стався 27 вересня у смт Велика Олександрівка Херсонської області, за попередніми розрахунками, сягають понад 20 млн гривень.

Як передає Укрінформ, про це у вівторок на брифінгу заявив керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, заступник голови ОДА Вадим Чабан.

«За попередніми розрахунками сума збитків від буревію, що стався 27 вересня у смт Велика Олександрівка Херсонської області сягає 20 млн 103 тисячі гривень… Ця надзвичайна ситуація класифікується як надзвичайна ситуація місцевого рівня», - розповів Чабан.

Як зазначають в ОДА, орієнтовні збитки, що зазнало населення через буревій, оцінюються в 4 млн гривень. Уже відновлено 198 будинків з 292, що постраждали від буревію.

Відновлення покрівель житлових будинків здійснюється як за кошти населення, так і за кошти місцевих бюджетів та спонсорської допомоги, зазначив заступник голови ОДА.

«За кошти місцевих бюджетів та спонсорської допомоги відновлюються покрівлі людей, які є малозабезпеченими або знаходяться зараз у важких життєвих обставинах», - зазначив Чабан.

Що стосується електропостачання, то, як підкреслив заступник голови ОДА, воно повністю відновлено. Станом на 6 жовтня з 904 абонентів, що залишилися через негоду без газу, наразі отримали газопостачання вже 606 абонентів, 298 абонентів підключать не пізніше, ніж ввечері 9 жовтня.

З резервного фонду обласного бюджету виділено майже 2 млн грн на аварійно–відновлювальні роботи покрівель корпусів та теплотраси Великоолександрівської школи І–ІІІ ступенів № 1.

«Станом на вчора (на 5 жовтня – ред.) на 16 годину два з п’яти корпусів, що постраждали, були повністю відновлені. І заняття початкової школи у дві зміни відновлені. За нашим графіком протягом тижня покриття початкової школи буде відновлено…», - повідомив Чабан.

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Як зазначають в ОДА, триває ремонт даху головного корпусу школи і до кінця жовтня він має бути також відновлений, наразі учні старшої школи навчаються дистанційно.

Як повідомляв Укрінформ, на Херсонщині 27 вересня внаслідок буревію та сильної грози в смт Велика Олександрівка були повалені дерева, пошкоджені дроти ліній електропередач, газопостачання, дахи будинків, школи. Одна людина звернулася по медичну допомогу – діагностовано струс мозку. Буревій завдав шкоди лісовому господарству на загальній площі 151 га.

Станом на кінець вересня збитки попередньо оцінювали в понад 6,3 млн гривень.