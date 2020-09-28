Буревій на Херсонщині: зірвані дахи, повалені дерева, відрізаний газ

У смт. Велика Олександрівка Херсонської області внаслідок ускладнення погодних умов пошкоджені покрівлі будинків та будівлі АТ “Херсонгаз”, також пошкоджено труби місцевої газової мережі - без газу залишилось 710 абонентів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

“27 вересня до ДСНС надійшла інформація, що у смт Велика Олександрівка (загальна чисельність населення близько 7000) внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, сильний шквалистий вітер) відбулося часткове пошкодження покрівель 32 приватних житлових будинків, ЗОШ №1 та будівлі АТ «Херсонгаз». Внаслідок пошкодження труби місцевої газової мережі без газопостачання залишилось 710 абонентів”, - йдеться у повідомленні.

Жертв та постраждалих немає.

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Підрозділами ДСНС розпиляно та прибрано 31 повалене дерево.

Наслідки негоди в Херсонській області / Фото: Тарас Петренко, Фейсбук

Від ДСНС залучалось 16 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.

Як повідомляє Укрінформ, голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв поінформував у Фейсбуці, що внаслідок негоди у Великій Олександрівці пошкоджено дах школи, розбито вікна, попередньо зафіксовано пошкодження 38 будинків.

«Станом на теперішній момент зафіксовано: розкрито дах школи (3760 кв. м); розбито металопластикові вікна (7 вікон та склоблоки в спортивній залі, металопластиковий вхідний тамбур); повалено дерева на території обох корпусів школи», - зазначив він.

Спільно з працівниками селищної ради та депутатами проводиться обстеження постраждалих домогосподарств, подворовий обхід, збирається інформація про збитки.

У соцмережах користувачі діляться фото та відео з місця події.