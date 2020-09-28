Негода залишила без світла 37 населених пунктів у шести областях

Внаслідок ускладнення погодних умов станом на ранок 28 вересня знеструмлено 37 населених пунктів у 6 областях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

"Станом на 7 год. 28 вересня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 37 населених пунктів у 6 областях, а саме: Чернігівська – 11, Київська – 9, Дніпропетровська – 5, Запорізька – 5, Сумська – 4 та Кіровоградська – 3", - йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.