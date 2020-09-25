У Харкові вісім годин гасили пожежу у житловому будинку, двоє людей загинули

У Харкові вночі загасили пожежу у двоповерховому житловому будинку, внаслідок якої загинули дві людини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ГУ ДСНС України у Харківській області.

“24 вересня о 18:10 на номер “101” надійшло повідомлення про пожежу на вул. Конторській, 18 у Харкові. Заявник розповів про загоряння у квартирі на другому поверсі двоповерхового восьмиквартирного житлового будинку, яке перекинулось на дах”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на момент прибуття рятувальників вже було охоплено 200 м² даху будинку.

Під час проведення розвідки виявлено загиблих чоловіка і жінку.

О 19:47 пожежу локалізували, 25 вересня о 01:10 - ліквідували.

У ліквідації пожежі брали участь 56 чоловік особового складу та 16 одиниць техніки ДСНС.

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Причина виникнення пожежі встановлюється.

Фото: kh.dsns.gov.ua