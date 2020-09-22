У Києві ліквідували пожежу на звалищі

Пожежу на сміттєзвалищі у Дарницькому районі столиці ліквідовано.

Як передає Укрінформ про це повідомляє ГУ ДСНС України у м. Києві.

“О 16:12 22 вересня пожежу вогнеборцям вдалося ліквідувати”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дана пожежа супроводжувалася тлінням окремих осередків сміття, а також загорянням торфу. Протягом двох діб рятувальники здійснювали проливання усіх осередків тління, найбільша загальна площа займання сягала 21 вересня орієнтовно 2000 кв. м. Також, за допомогою колісних екскаваторів та вантажних самоскидів, столичними комунальними службами здійснювався підвоз землі для засипання осередків займання.

Від Головного управління ДСНС України у м. Києві залучалося 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 26 чоловік особового складу підрозділів.

Як повідомлялось, 20 вересня о 12:45 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Колекторній у Дарницькому районі столиці. По прибуттю до місця події, вогнеборцями було встановлено, що горить сміттєзвалище на площі 500 кв. м. 21 вересня у деяких районах міста спостерігалося значне задимлення, через те, що в ході ліквідації, пожежа частково перекинулася на торфовища.