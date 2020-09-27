На Херсонщині буревій пошкодив дахи та повалив дерева

На Херсонщині внаслідок буревію та сильної грози в смт Велика Олександрівка повалені дерева, пошкоджені дроти ліній електропередач та дахи будинків й інших споруд.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт ГУ Нацполіції в Херсонській області.

«Сьогодні внаслідок буревію та сильної грози в смт Велика Олександрівка повалило дерева, пошкодило дроти на лініях електропередач та значно пошкодило дахи будинків та інших споруд. На щастя, обійшлося без жертв. Наразі на місці громадянам допомагають працівники районного відділення поліції», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за вказівкою керівництва обласного главку поліції на допомогу місцевим поліцейським виїхали колеги з сусідніх районів.

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Працівники поліції допомагають жителям долати наслідки негоди. Разом вони прибирають повалені дерева, розчищають подвір’я.

Також поліцейські забезпечують публічний порядок, надають постраждалим консультаційну допомогу та запобігають розкраданню дротів мережі електропостачання, що були пошкоджені від буревію.

Поліцейські працюватимуть на місці, поки не будуть подолані наслідки негоди, зазначається у повідомленні.