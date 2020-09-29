Збитки від буревію на Херсонщині вже сягнули понад 6,3 мільйона

На Херсонщині продовжують підраховувати втрати від буревію, що пронісся 27 вересня у смт Велика Олександрівка - наразі влада каже про понад 6,3 млн гривень збитків.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це у вівторок на брифінгу повідомив керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, заступник голови ОДА Вадим Чабан.

"За попередніми підрахунками, станом на поточний момент, сума збитків становить більше 6 млн 300 тисяч гривень. З них 4 млн гривень – це збитки, що зазнали мешканці, приватні власники, 2 млн 300 тисяч - це вартість відновлювальних робіт по комунальному майну", - сказав Чабан.

За його словами, станом на 8 годину ранку 29 вересня вже проведено 97 обстежень, які заактовано. За попередньою інформацією, обстеженню підлягає близько 300 домівок мешканців Великої Олександрівки. Також пізніше нададуть інформацію про вартість ремонтних робіт з відновлення електро- та газопостачання. Крім того, буревій завдав шкоди лісовому господарству на загальній площі 151 га – вартість відновлення лісового фонду буде також встановлюватися додатково.

Попередньо, за словами Чабана, йдеться про місцевий рівень надзвичайної ситуації, що дасть змогу фінансувати відновлювальні роботи за рахунок селищного, районного бюджетів, а також у разі браку коштів профінансувати видатки за рахунок коштів обласного бюджету.

Селищна рада Великої Олександрівки прийняла рішення щодо виділення матеріальної допомоги – 100 тисяч гривень, для незахищених верств населення, що постраждали внаслідок негоди.

Станом на сьогодні всі дороги у селищі проїзні, прибрано понад 130 дерев, хоча роботи з розчищення території тривають. За попередніми підрахунками, в населеному пункті постраждало більше 300 дерев.

За словами чиновника, 28 вересня без газу було 904 абоненти, без електроенергії – близько 1 тисячі абонентів. Станом на зараз 509 абонентів вже підключені до мережі електропостачання.

За планами Херсонгазу відсьогодні починається відновлення газопостачання. "У зв’язку з великими обсягами відновлювальних робіт сьогодні буде підключено лише 10 абонентів, завтра – 142, 1 і 2 жовтня – по 310 абонентів і решта – протягом 6-9 жовтня", - сказав Чабан.

Заступник голови ОДА нагадав, що в результаті негоди пошкоджено дах місцевої школи.

Як повідомляв Укрінформ, на Херсонщині внаслідок буревію та сильної грози в смт Велика Олександрівка повалені дерева, пошкоджені дроти ліній електропередач, газопостачання, дахи будинків, школи. Одна людина звернулася по медичну допомогу – діагностовано струс мозку.