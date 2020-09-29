Збитки від буревію на Херсонщині вже сягнули понад 6,3 мільйона

Збитки від буревію на Херсонщині вже сягнули понад 6,3 мільйона

Укрінформ
На Херсонщині продовжують підраховувати втрати від буревію, що пронісся 27 вересня у смт Велика Олександрівка - наразі влада каже про понад 6,3 млн гривень збитків.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це у вівторок на брифінгу повідомив керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, заступник голови ОДА Вадим Чабан.

"За попередніми підрахунками, станом на поточний момент, сума збитків становить більше 6 млн 300 тисяч гривень. З них 4 млн гривень – це збитки, що зазнали мешканці, приватні власники, 2 млн 300 тисяч - це вартість відновлювальних робіт по комунальному майну", - сказав Чабан.

За його словами, станом на 8 годину ранку 29 вересня вже проведено 97 обстежень, які заактовано. За попередньою інформацією, обстеженню підлягає близько 300 домівок мешканців Великої Олександрівки. Також пізніше нададуть інформацію про вартість ремонтних робіт з відновлення електро- та газопостачання. Крім того, буревій завдав шкоди лісовому господарству на загальній площі 151 га – вартість відновлення лісового фонду буде також встановлюватися додатково.

Попередньо, за словами Чабана, йдеться про місцевий рівень надзвичайної ситуації, що дасть змогу фінансувати відновлювальні роботи за рахунок селищного, районного бюджетів, а також у разі браку коштів профінансувати видатки за рахунок коштів обласного бюджету.

Селищна рада Великої Олександрівки прийняла рішення щодо виділення матеріальної допомоги – 100 тисяч гривень, для незахищених верств населення, що постраждали внаслідок негоди.

Станом на сьогодні всі дороги у селищі проїзні, прибрано понад 130 дерев, хоча роботи з розчищення території тривають. За попередніми підрахунками, в населеному пункті постраждало більше 300 дерев.

За словами чиновника, 28 вересня без газу було 904 абоненти, без електроенергії – близько 1 тисячі абонентів. Станом на зараз 509 абонентів вже підключені до мережі електропостачання.

За планами Херсонгазу відсьогодні починається відновлення газопостачання. "У зв’язку з великими обсягами відновлювальних робіт сьогодні буде підключено лише 10 абонентів, завтра – 142, 1 і 2 жовтня – по 310 абонентів і решта – протягом 6-9 жовтня", - сказав Чабан.

Заступник голови ОДА нагадав, що в результаті негоди пошкоджено дах місцевої школи.

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Як повідомляв Укрінформ, на Херсонщині внаслідок буревію та сильної грози в смт Велика Олександрівка повалені дерева, пошкоджені дроти ліній електропередач, газопостачання, дахи будинків, школи. Одна людина звернулася по медичну допомогу – діагностовано струс мозку.

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