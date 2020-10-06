На Луганщині ліквідували 8 із 10 основних осередків лісових пожеж

В Луганській області станом на 7 год вівторка, 6 жовтня, із 10 основних осередків пожеж лісових масивів, очерету та сухої рослинності ліквідовано 8 осередків, ще 2 осередки локалізовано.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у ДСНС.

Зазначається, що найскладніша ситуація склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де до зони ураження потрапило 32 населених пункти.

«Основні зусилля ДСНС були направлені на захист населених пунктів, польового артилерійського складу ЗСУ поблизу с. Боровеньки та газорозподільчої станції на околиці с. Олександрівка. Завдяки комплексному застосуванню наземних сил та авіації не допущено розповсюдження вогню до населених пунктів, потреби в евакуації не було», - уточнили у відомстві.

Повідомляється, що за попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить понад 20 тис. га.

До гасіння залучено важку інженерну техніку ЗСУ та пожежний потяг. Авіацією ДСНС протягом 5 жовтня на території Луганської області здійснено 97 скидів (320 тонн води). Від початку гасіння пожеж 588 скидів (1 тис. 906 тонн води).

Як повідомлялося, на території Луганської області 30 вересня було зафіксовано 146 пожеж у природних екосистемах, які внаслідок ураганного вітру швидко поширилися на значну площу.

Під час ліквідації лісових пожеж виявлено тіла 11 людей, троє з яких загинули внаслідок отруєння продуктами горіння, одна особа – від опіків, троє – внаслідок серцевих нападів. Причина загибелі ще чотирьох встановлюється.

Постраждало 19 осіб (у тому числі 3 співробітники ДСНС). З населених пунктів евакуйовано 150 осіб.

За фактом пожеж відкрито 11 кримінальних проваджень. Слідство розглядає чотири основні версії: через обстріли окупантів з непідконтрольної території області, умисний підпал, самозаймання трави та лісу внаслідок погодних умов, необережне поводження з вогнем.

Фото: ДСНС