Зеленський призначив голову Мукачівської РДА

Президент Володимир Зеленський призначив Василя Чигринського головою Мукачівської районної державної адміністрації на Закарпатті.

Як передає Укрінформ, відповідне розпорядження №485/2020-рп від 5 жовтня опубліковане на сайті глави держави.

“Призначити Чигринського Василя Андрійовича головою Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області", - зазначається в документі.

Як повідомлялося, 16 червня Президент розпорядженням №398/2020-рп звільнив Олександра Радиша з посади голови Мукачівської РДА згідно з поданою ним заявою.