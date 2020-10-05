Підземний страйк: правління профспілки гірників їде до Кривого Рогу

Правління Незалежної профспілки гірників виїжджає до Кривого Рогу, де понад місяць продовжують підземний страйк 22 працівників шахти “Жовтнева” Криворізького залізорудного комбінату.

Як передає Укрінформ, про це голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець повідомив у Фейсбуці.

“На шахті “Жовтнева” КЗРК - без змін. 22 гірники продовжують підземний протест 33 добу поспіль. Виїжджаємо до Кривого Рогу”, - зазначив Волинець.

Як повідомляв Укрінформ, протести шахтарів у Кривому Розі розпочалися 3 вересня. Станом на ранок 8 вересня у підземному протесті брали участь 393 працівники шахт Криворізького залізорудного комбінату.

Державна служба з питань праці під час планової перевірки на виконання доручення Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля виявила на залізорудному комбінаті 190 порушень.

Правління КЗРК заявило, що подає заяву до поліції щодо блокування виробничого процесу і майна підприємства страйкарями та розпочинає заходи з підготовки підприємства до тривалого простою.

Адміністрація КЗРК наполягає, що передбачені меморандумом вимоги в частині підвищення зарплат на 10 та 25 відсотків наберуть чинності з моменту, коли на поверхню піднімуться страйкарі всіх чотирьох шахт.

Увечері 25 вересня протестувальники шахт "Тернівська" та "Гвардійська" у повному складі піднялися на поверхню. 29 вересня на поверхню піднялися протестувальники шахти "Батьківщина".