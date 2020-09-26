Протестувальники двох криворізьких шахт у повному складі піднялися на поверхню

Протестувальники двох криворізьких шахт у повному складі піднялися на поверхню

Укрінформ
Шахтарі, що третій тиждень протестували під землею на чотирьох шахтах Криворізького залізорудного комбінату, пристають на умови адміністрації, підписують Меморандум і частково піднімаються на поверхню.

Як передає Укрінформ, про це голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець повідомив у Фейсбуці.

“Попередньо стало відомо, що в ході перемовин гірників та адміністрації КЗРК було досягнуто домовленості, що всі гірники, хто знаходився під землею з першого дня протесту, підпишуть Меморандум і це буде гарантією непритягнення їх до відповідальності, запорукою непереслідування.

Адміністрація КЗРК категорично наполягла на тому, що передбачені Меморандумом вимоги в частині підвищення зарплат на підприємстві наберуть чинності з моменту, коли на поверхню підіймуться всі протестувальники всіх чотирьох шахт”, - зазначив Волинець.

За його словами, вчора ввечері протестувальники шахт "Тернівська" та "Гвардійська" у повному складі піднялися на поверхню. Вже в суботу, 26 вересня, на шахті "Тернівська" перша зміна приступила до роботи.

На "Гвардійській" ведуться ремонтні роботи на підйомі.

З шахти "Батьківщина" вночі на поверхню виїхали 11 протестувальників.

Станом на 9.10 підземний протест продовжують 68 гірників шахт "Жовтневої" та "Батьківщина" Криворізького залізорудного комбінату.

Як повідомляв Укрінформ, протести шахтарів у Кривому Розі розпочалися 3 вересня. Станом на ранок 8 вересня у підземному протесті брали участь 393 працівники шахт Криворізького залізорудного комбінату.

У середу, 23 вересня, у Кривому Розі на сесії міської ради депутати вдруге підтримали звернення до Президента, Кабінету Міністрів, Верховної Ради України та Міністерства інфраструктури щодо ситуації на підприємствах міста, де страйкують шахтарі.

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Державна служба України з питань праці під час планової перевірки на виконання доручення Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля виявила на залізорудному комбінаті 190 порушень.

Правління КЗРК заявило, що подає заяву до поліції щодо блокування виробничого процесу і майна підприємства страйкуючими під землею шахтарями. А також починає заходи з підготовки підприємства до тривалого простою.

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25 вересня на чотирьох шахтах Криворізького залізорудного комбінату підземний страйк продовжували 111 гірників.

Безстрокові акції на підтримку шахтарів тривають у Кривому Розі та Києві.

Фото: Михайло Волинець у Фейсбуці

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