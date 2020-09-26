Протестувальники двох криворізьких шахт у повному складі піднялися на поверхню

Шахтарі, що третій тиждень протестували під землею на чотирьох шахтах Криворізького залізорудного комбінату, пристають на умови адміністрації, підписують Меморандум і частково піднімаються на поверхню.

Як передає Укрінформ, про це голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець повідомив у Фейсбуці.

“Попередньо стало відомо, що в ході перемовин гірників та адміністрації КЗРК було досягнуто домовленості, що всі гірники, хто знаходився під землею з першого дня протесту, підпишуть Меморандум і це буде гарантією непритягнення їх до відповідальності, запорукою непереслідування.

Адміністрація КЗРК категорично наполягла на тому, що передбачені Меморандумом вимоги в частині підвищення зарплат на підприємстві наберуть чинності з моменту, коли на поверхню підіймуться всі протестувальники всіх чотирьох шахт”, - зазначив Волинець.

За його словами, вчора ввечері протестувальники шахт "Тернівська" та "Гвардійська" у повному складі піднялися на поверхню. Вже в суботу, 26 вересня, на шахті "Тернівська" перша зміна приступила до роботи.

На "Гвардійській" ведуться ремонтні роботи на підйомі.

З шахти "Батьківщина" вночі на поверхню виїхали 11 протестувальників.

Станом на 9.10 підземний протест продовжують 68 гірників шахт "Жовтневої" та "Батьківщина" Криворізького залізорудного комбінату.

Як повідомляв Укрінформ, протести шахтарів у Кривому Розі розпочалися 3 вересня. Станом на ранок 8 вересня у підземному протесті брали участь 393 працівники шахт Криворізького залізорудного комбінату.

У середу, 23 вересня, у Кривому Розі на сесії міської ради депутати вдруге підтримали звернення до Президента, Кабінету Міністрів, Верховної Ради України та Міністерства інфраструктури щодо ситуації на підприємствах міста, де страйкують шахтарі.

Державна служба України з питань праці під час планової перевірки на виконання доручення Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля виявила на залізорудному комбінаті 190 порушень.

Правління КЗРК заявило, що подає заяву до поліції щодо блокування виробничого процесу і майна підприємства страйкуючими під землею шахтарями. А також починає заходи з підготовки підприємства до тривалого простою.

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25 вересня на чотирьох шахтах Криворізького залізорудного комбінату підземний страйк продовжували 111 гірників.

Безстрокові акції на підтримку шахтарів тривають у Кривому Розі та Києві.

Фото: Михайло Волинець у Фейсбуці