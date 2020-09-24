Протести у Кривому Розі: на поверхню підняли ще трьох шахтарів

На шахті “Жовтнева” Криворізького залізорудного комбінату на поверхню підняли ще трьох протестувальників.

Як передає Укрінформ, про це голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець повідомив у Фейсбуці.

“Підтверджується інформація, що з шахти “Жовтнева” на поверхню підняли трьох протестувальників. У одного з гірників погіршився стан здоров’я. Обставини щодо підйому двох інших шахтарів з’ясовуються”, - зазначив Волинець.

Як повідомляв Укрінформ, протести шахтарів у Кривому Розі розпочалися 3 вересня. Станом на ранок 8 вересня у підземному протесті брали участь 393 працівники шахт Криворізького залізорудного комбінату.

У переговорному процесі домовленостей не знайдено, шахтарі продовжують перебувати під землею на усіх чотирьох шахтах КЗРК.

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У середу, 23 вересня, у Кривому Розі на сесії міської ради депутати вдруге підтримали звернення до Президента, Кабінету Міністрів, Верховної Ради України та Міністерства інфраструктури щодо ситуації на підприємствах міста, де страйкують шахтарі.

Державна служба України з питань праці під час планової перевірки на виконання доручення Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля виявила на залізорудному комбінаті 190 порушень.

24 вересня на чотирьох шахтах Криворізького залізорудного комбінату підземний страйк продовжують 117 гірників.

24 вересня правління КЗРК заявило, що подає заяву до поліції щодо блокування виробничого процесу і майна підприємства шахтарями, які страйкують під землею шахтарями. А також починає заходи з підготовки підприємства до тривалого простою.

Безстрокові акції на підтримку шахтарів тривають у Кривому Розі та Києві.