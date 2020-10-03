Протест на шахті у Кривому Розі: під землею залишаються 22 гірники

Гірники шахти “Жовтнева” Криворізького залізорудного комбінату протестують рівно місяць: станом на ранок 3 жовтня під землею залишаються 22 шахтарі.

Як передає Укрінформ, про це голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець повідомив у Фейсбуці.

“Сьогодні підземному протесту на шахті “Жовтнева” один місяць. 22 гірники з першого дня і до сьогодні продовжують свою боротьбу за підвищення оплати їх праці, за безпеку своєї роботи”, - написав він.

Як повідомляв Укрінформ, протести шахтарів у Кривому Розі розпочалися 3 вересня. Станом на ранок 8 вересня у підземному протесті брали участь 393 працівники шахт Криворізького залізорудного комбінату.

Державна служба з питань праці під час планової перевірки на виконання доручення Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля виявила на залізорудному комбінаті 190 порушень.

Правління КЗРК заявило, що подає заяву до поліції щодо блокування виробничого процесу і майна підприємства страйкарями та розпочинає заходи з підготовки підприємства до тривалого простою.

Адміністрація КЗРК наполягає, що передбачені меморандумом вимоги в частині підвищення зарплат на 10 та 25 відсотків наберуть чинності з моменту, коли на поверхню піднімуться страйкарі всіх чотирьох шахт.

Увечері 25 вересня протестувальники шахт "Тернівська" та "Гвардійська" у повному складі піднялися на поверхню. 29 вересня на поверхню піднялися протестувальники шахти "Батьківщина".