Харківські волонтери відправили на Луганщину допомогу постраждалим від пожеж

Перший автофургон з речами для постраждалих унаслідок лісових пожеж виїхав до Луганської області від намету «Все для перемоги», що на площі Свободи у центрі Харкова.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив співкоординатор Харківського Євромайдану, волонтер Борис Редін.

«Кілька днів гуманітарну допомогу для постраждалих унаслідок пожеж сюди, до намету, який став центром волонтерської роботи міста, приносили активісти громадських організацій. Крім того, звичайні містяни теж приносили все, що зараз потрібно людям», - зазначив Редін.

За його словами, автофургон доправить у зону пожежі - село Муратове Луганської області - більше 1 тонни речей, зокрема, одяг, взуття, ковдри, постільну білизну, а також корм для котів та собак.

«Волонтери, які супроводжують гуманітарну допомогу, на місці поспілкуються з постраждалими та уточнять, що конкретно їм потрібно. Вже зараз відомо, що це, наприклад, посуд та будівельні інструменти, їжа та медикаменти. Збір гуманітарної допомоги біля намету триватиме», - додав Редін.

Як повідомляв Укрінформ, 30 вересня на Луганщині виникли масштабні лісові пожежі. За кілька днів вигоріло понад 20 тис. гектарів.

За даними ДСНС, станом на 4 жовтня тривало гасіння шести основних осередків, п’ять з яких локалізовано.

Під час ліквідації лісових пожеж на території Луганської області знайдено тіла 11 загиблих, постраждали 18 осіб.

Слідство перевіряє чотири основні версії виникнення пожеж: обстріли незаконними збройними формуваннями з непідконтрольної території Луганської області, умисний підпал, самозаймання трави та лісу внаслідок погодних умов, необережне поводження з вогнем.