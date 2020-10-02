Зеленський провів засідання Вченої ради у Чернівецькому університеті

Освічені й талановиті громадяни є опорою для існування держави, її розвитку.

На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський під час урочистого засідання вченої ради Чернівецького національного університету в рамках робочої поїздки до Чернівецької області, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Освічені, розумні талановиті громадяни – це опора для існування України, для існування будь-якої держави. Без цього вона не може бути ні сильною, ні успішною, ні державою», - сказав Зеленський.

Тривалий час, наголосив Президент, освіта не була для держави пріоритетом, але це зміниться.

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«Ви, попри все це, робили свою справу, творили диво, навчали усіх нас, виховали талановитих випускників. На жаль, нині немає чарівної палички за помахом якої можна було б розв'язувати усі проблеми вищої освіти. Та можу запевнити, що ми робимо все, щоб наша освіта відчула своє стратегічне значення для України", - сказав він.

Глава держави привітав співробітників студентів та випускників з 145-річчям від дня заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Фото: Офіс Президента